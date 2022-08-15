نجاة 4 أشخاص من الموت فى انقلاب سيارة ملاكى بالباجور

وقع مساء اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكى من أعلى الطريق الإقليمى بالباجور بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد سعدية، مدير مرفق الإسعاف، وإشراف شادى نبوى البدرى، مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط سيارة ملاكى من أعلى الطريق الإقليمى بالباحور.

على الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف خلال أربع دقائق من الحادث، وتبين إصابة 4 من المستقلين للسيارة، وتبين أنهم صينيون الجنسية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وجار عمل الإسعافات اللازمة لهم.

وأكدت مصادر أن الحالات للمصابين ما بين كدمات وكسور، وجار عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.