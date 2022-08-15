الحكومة الجديدة.. تصريحات وقرارات أول يوم وزارة

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«التنمية المحلية».. آمنة: تحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين ومتابعة «حياة كريمة»

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستكون تحسين مستوى الخدمات التى يقدمها العاملون بالإدارة المحلية للمواطنين، وزيادة التواصل معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «آمنة»، خلال لقائه قيادات الوزارة أنه سيعمل مع الوزراء والمحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والبناء على ما تم إنجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتعظيم الإيجابيات وتحقيق رؤية الحكومة «مصر ٢٠٣٠»، فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنفذها القيادة السياسية لكل المحافظات.

وتقدم اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى على ثقته الغالية باختياره وزيرًا للتنمية المحلية، والتى تمثل مسئولية كبيرة وشرفًا عظيمًا لخدمة الوطن، وقال: «سأبذل- خلال الفترة المقبلة- أقصى طاقة ممكنة لتطوير منظومة العمل بالمحليات وإحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطن».

وأكد أنه سيعمل، أيضًا، على زيادة التواصل والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ بما يحقق التكامل والتجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى فى كل المحافظات، بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى.

ولفت إلى أنه سيستكمل البناء، كذلك، على ما تحقق من إنجازات مهمة فى ملفات التعاون الدولى بين الوزارة وبعض شركاء التنمية الدوليين فى مصر، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى وغيره من البرامج والمشروعات مع برنامج الأغذية العالمى والاتحاد الأوروبى وبعض الجهات الدولية الأخرى.

وأوضح أنه يستهدف المتابعة المستمرة لبرامج عمل الوزارة الرئيسية فيما يخص مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات البيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى، وملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات، عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، بما يسهم فى تحقيق دخل شهرى ثابت للأسر.

وقال اللواء هشام آمنة: «سنعمل على تحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة فى تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة الجديدة، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، للانتهاء من المشروعات وفقًا للخطط الزمنية التى جرى وضعها، إضافة إلى متابعة استعدادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر المقبل».

ووجّه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة، وبدء التنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية، وتوفير قطع أراضٍ لإقامة حدائق عامة ومركزية.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه طلب تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول موقف تنفيذ الموجة الـ٢٠ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، التى انطلقت السبت ١٣ أغسطس الجارى وتستمر حتى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

«الإنتاج الحربى».. صلاح الدين: تنفيذ توجيهات الرئيس بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، عن تلقيه توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة، وتطويرها بشكل مستمر، والعمل على زيادة المكون المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى كل الاتجاهات، سواء العسكرية أو المدنية.

وقال «صلاح الدين»، فى أول تصريحات عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس، إن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وشدد على أن منظومة العمل فى «الإنتاج الحربى» متكاملة وفريدة من نوعها، وتمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر، وتلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدنى المهم كإحدى أهم الأذرع الصناعية فى الدولة.

وأضاف أن الوزارة تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، للمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة فى الدولة، وتسهم فى بناء الإنسان المصرى، بالتكامل مع مختلف الجهات، وفى ظل امتلاكها إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية، وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، تؤهلها للمشاركة فى مختلف هذه المشروعات الكبرى.

وواصل: «الوزارة تعمل على الاستفادة العظمى من فائض الطاقة المتيسرة فى مشروعات قومية، وتشارك بالفعل فى تنفيذ العديد من هذه المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، مثل: حياة كريمة، وتبطين الترع، ومنظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتحول إلى المجتمع الرقمى، وغيرها من المشروعات».

ورأى أن خبراته السابقة فى «الإنتاج الحربى» تؤهله للعمل الفورى على استكمال مسيرة البناء والتنمية فى القطاع لخدمة المواطن، نظرًا لإلمامه واطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة، وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التى تشارك فى تنفيذها، وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة.

«الهجرة».. سها جندى: جولات وزيارات للتعرف على احتياجات المصريين بالخارج

التقت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى أول أيام عملها بمنصبها الجديد، الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد.

ووجهت السفيرة سها جندى الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على المجهودات الكبيرة التى بذلتها خلال السنوات الـ٧ الماضية لخدمة الوطن والتواصل مع المصريين بالخارج، ولما قدمته من جهود كبيرة وتفانٍ وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح فى مسيرتها المقبلة.

وأكدت مواصلة مسيرة العمل والإنجاز الذى تم خلال فترة تولى السفيرة نبيلة مكرم المسئولية، بما يحقق الأهداف المرجوة لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة للتعاون معهم.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على إجراء جولات وزيارات خارجية للتعرف على احتياجات الجاليات المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، بما فيها الجوائح والحروب والتغير المناخى، مؤكدة أن المواطن المصرى بالخارج هو خط الدفاع الأول لمصر والحامى الأول لمصالحها خارجيًا.

وذكرت أن ملف الجاليات المصرية بالخارج هو شغلها الشاغل وهناك حاجة لتعزيز ربطهم بالوطن، وليس فقط الجاليات من الرعيل الأول بل الجيل الثانى والثالث، أى الآباء والأبناء والأحفاد، فجميعهم يحتاجون لبرامج مهمة بما لهم من أهداف وطموحات مختلفة.

وتابعت أن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج المنعقد الآن، الذى كانت قد دعت إليه الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، فرصة مهمة لتلتقى ممثلى الجاليات المصرية للتعرف عليهم وعلى مشاكلهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التى من شأنها تعزيز علاقتهم بالوطن، وحتى تعطيهم رسالة بأن مصر تقف بجانبهم ومعهم أينما كانوا، وأن الدولة داعمة لهم بكل شرائحهم.

فى السياق ذاته، التقت الوزيرة سها جندى، فريق عمل الوزارة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، إذ قدمت الأخيرة الشكر لهم على ما بذلوه خلال السنوات السبع منذ انطلاق وزارة الهجرة فى سبتمبر ٢٠١٥، مؤكدة أن الوزيرة سها تعد من أفضل الشخصيات الدبلوماسية، والتى تثق فى أنها ستحقق المزيد من الإنجازات.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تهانيها وشكرها للسفيرة سها جندى، متمنية لها التوفيق بما تملكه من خبرات وقدرات كبيرة، والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

«المالية»: توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة مستمرة فى جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضى فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف «معيط»، فى بيان، أن الدولة حريصة على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار.

وجدد الوزير تأكيده أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى المضى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه.

«الثقافة».. نيفين الكيلانى تطلق «مهرجان القلعة».. غدًا

تطلق الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ٣٠ من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، غدًا الأربعاء، على مسرح المحكى، وتستمر حتى ٣١ أغسطس الجارى، بعد أن تم تأجيل الافتتاح حدادًا على ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفين» بالجيزة.

وأعلن الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن أن حفل الافتتاح يشهد تكريم ١٠ شخصيات أسهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا» ومنهم: اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير إبراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويدة عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا.

«الصحة».. عبدالغفار يتفقد «الخانكة»: إنجاز أعمال التطوير

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الانتهاء من ١٠٠٪ من أعمال التطوير بمستشفى الخانكة المركزى بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير شمل إنشاء مبانى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمسعفين والمشرحة، فضلًا عن تطوير مبانى الإقامة والعلاج الطبيعى والأسنان.

وأجرى «عبدالغفار» جولة بالمستشفى، لتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بكل أقسامه، ورافقه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجه وزير الصحة بزيادة عدد الأطباء العاملين بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمواكبة مشروع التطوير الشامل ورفع الكفاءة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة وجه كذلك بسرعة توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بكل أقسام المستشفى للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك خلال تفقد مبانى وأقسام المستشفى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام العاملين وفقًا لجداول العمل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن وزير الصحة حرص على التحدث للمرضى خلال جولته للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن رضاء المنتفعين لهم على رأس أولويات المنظومة الصحية، فضلًا عن حرصه على توجيه الشكر لكل الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى على التزامهم ومجهوداتهم الدائمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

«البيئة»: .. إطلاق «مناخنا حياتنا» بالتعاون مع الأزهر فى إطار استضافة «COP 27»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأزهر الشريف كان فى مقدمة المؤسسات التى أظهرت الدعم لاستضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل COP 27، وأسهمت بالأفكار والرؤى البناءة، مشيدة بخطبة فضيلة شيخ الأزهر فى الفاتيكان حول المناخ التى تعد رسالة لما ستقدمه مصر من نموذج رائد للعالم من خلال استضافتها أكبر مؤتمر دولى متعدد الأطراف يمس قضية حيوية لاستمرار البشرية، والعمل على بناء أجيال قادمة واعية وقادرة على التصدى لآثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال إعلان مبادرة «مناخنا حياتنا» تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة ياسمين فؤاد، فى إطار تشجيع المشاركة العامة لمواجهة التحديات العالمية لآثار تغير المناخ، فى إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ المقبل COP 27، والحوار الوطنى للمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عنوان المبادرة يوضح مدى تأثير البيئة، خاصة تغير المناخ على الحياة اليومية للأفراد، وما أنعم به الله من نعم على البشرية، والعمل على تغيير ما تسبب فيه الإنسان من ممارسات غير رشيدة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التى أطلقتها وزارة البيئة تحت عنوان «رجع الطبيعة لطبيعتها» التى تسعى للتوعية بضرورة التصدى للخلل فى التوازن البيئى واتزان الكون الذى يعتمد كل عنصر فيه على الآخر.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تتضمن تنفيذ قافلة أسبوعية لمدة عام، وحملة توعية شهرية، ٢٤ ورشة عمل، وتدريب ١٠٠ واعظ وواعظة فى مجال التوعية بتغير المناخ بالتعاون بين مركز الأزهر للفلك الشرعى وعلوم الفضاء والمراكز البحثية المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للواعظين لمراكز بحوث المناخ، وتنظيم مسابقة عالمية حول الرؤية الشرعية لبحوث المناخ، وتقديم إصدار متخصص ضمن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية حول المناخ.

«التعليم العالى».. عاشور: مد التنسيق لطلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهى المرحلة الأولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدموا بالتنسيق الإلكترونى.

من جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المُشرف العام على مكتب التنسيق، عن أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٧ آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأكد «عطا» انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

فى السياق ذاته، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى المُتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمى أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

«السياحة والآثار».. أحمد عيسى يستمع لمطالب العاملين ويدعو للاستفادة من الكفاءات

حرص أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعباسية، لتوجيه التحية والتعرف على العاملين بالوزارة وعلى آليات سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات. وحرص الوزير، خلال الجولة، على التحدث مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، حيث هنأ العاملون الوزير الجديد، وتمنوا له النجاح والتوفيق. وتحدث «عيسى» مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى الإدارات المختلفة للتعرف بصورة أعمق على مهامهم وآليات سير العمل. وأكد أهمية الاستفادة من كل الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.

«القوى العاملة».. شحاتة يحفز الموظفين: «عليكم بالإخلاص»

مَر حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، فى أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جميع العاملين فى الديوان العام للوزارة فى مكاتبهم وصافحهم، بمن فى ذلك موظفو مختلف القطاعات والعمال والفنيون والسائقون.

وشدد «شحاتة»، فى حديثه الأول مع الموظفين والعاملين فى وزارة القوى العاملة، على ضرورة الإخلاص فى العمل، وبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه صالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم، واعدًا بالسعى لتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها فى المحافظات. وأشار إلى توجيه الرئيس السيسى للوزراء بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بجانب تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارها الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية.

«قطاع الأعمال».. عصمت: تطوير الشركات وتأهيل العنصر البشرى

أكد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدءوب خلال المرحلة المقبلة، لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التى تواجه الشركات فى سبيل النهوض بأدائها، خاصة فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

واجتمع الوزير مع قيادات الوزارة ومسئولى الوحدات والعاملين بها، فور وصوله مقر ديوان عام الوزارة، فى أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود فى قطاعات الوزارة؛ لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة. كما أكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل. وتقدم بالشكر للوزير السابق هشام توفيق على ما بذله من جهود.

«التعليم».. حجازى: لا تغيير فى فلسفة المنظومة

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها؛ لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، وخطة الوزارة لتطوير التعليم. ورحب الدكتور رضا حجازى بالقيادات، وقال: «لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية، ونحن جميعًا شركاء فى استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسئولية فى تطوير العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة». وأضاف أنه بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى «سنعمل على استكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية. وشدد على أن المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم.