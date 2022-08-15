الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

انتشال جثة طفل غرق بمياه «ترعة الإسماعيلية» في الشرقية

غرق بمياه «ترعة الإسماعيلية
غرق بمياه «ترعة الإسماعيلية
ads

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم الإثنين، جثة لطفل في العاشرة من عمره، بعد غرقه بمياه ترعة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل عمره 10 سنوات.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحديد هوية الطفل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

خاص| وزير التموين يُصدر حزمة قرارات قبل بدء تطبيق الدعم الرئاسي

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس