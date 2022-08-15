انتشال جثة طفل غرق بمياه «ترعة الإسماعيلية» في الشرقية

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم الإثنين، جثة لطفل في العاشرة من عمره، بعد غرقه بمياه ترعة الإسماعيلية.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل عمره 10 سنوات.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحديد هوية الطفل.