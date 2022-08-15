الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الرئيس السيسى يستعرض التعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»

جريدة الدستور
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي "إليكتريك"، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاثة والبالغ طولها 2000 كيلومتر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا في شركة السويدي إليكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية "دويتش بان" عن تشرفه بلقاء الرئيس، متطلعًا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاثة، موضحًا أن الشركة الألمانية أيضًا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدًا بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس.

وقد أكد الرئيس التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل، والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، حيث وجه سيادته بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، وذلك بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الشركة الألمانية "دويتش بان" تُعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.

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