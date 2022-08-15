الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

جعجع يعزى الرئيس السيسى فى حريق كنيسة المنيرة: مصر أظهرت مجددًا وحدة شعبها

جريدة الدستور
ads

أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه الشديد لحادثة الحريق التي حصلت في كنيسة القديس أبو سيفين في القاهرة. 

وقال في بيان: «كل الأسى والحزن لسقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد من المؤمنين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. عزاؤنا للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث المؤلم. كما نتوجه بالتعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وعائلات الضحايا».


ورأى أنه "رغم مأسوية الحادث، فإن مصر أظهرت مجددا وحدة شعبها وعدم تمييزها بين مواطن وآخر ووقوفها صفاً واحداً في خدمة المصلحة المصرية العليا، وهذا التضامن هو مؤشر إلى قوة مصر دولةً وشعبا"، متمنيا "لها الاستقرار الدائم والازدهار كدولة سند للدول العربية وفي طليعتها لبنان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

رئيس الوزراء يؤكد دور «النقل البحرى» فى زيادة حجم الصادرات للخارج

وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله اليوم بالوزارة

جعجع يعزى الرئيس السيسى فى حريق كنيسة المنيرة: مصر أظهرت مجددًا وحدة شعبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

إصلاح التعليم.. الفريضة الحاضرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس