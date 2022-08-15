الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

جنايات القليوبية تحيل أوراق قاتل عامل فى شبرا لفضيلة المفتى

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات القليوبية، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإحالة أوراق قضية مقتل شخص علي يد عامل بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 561 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 1288 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "طه أ ع"، 42 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجنى عليه "مؤمن صابر شعبان محمود"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك العرض سلاحا أبيض "سكين" موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما إن ظفر به حتى استل المتهم سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحا أنه كانت هناك خلافات سابقة بينه وبين المتوفى، ونشبت بينهم مشاجرة يوم الواقعة على إثرها تعدي المتهم على المتوفي بالضرب محدثاً إصابته بسلاح أبيض "سكين" قاصدأ قتله.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

اعترافات تفصيلية إحالة أوراق المباحث الجنائية الصفة التشريحية الراي الشرعي المستشار أيمن عفيفي سالم أوراق قضية رئيس المحكمة

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