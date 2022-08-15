14 سبتمبر الحكم على عاطل بتهمة قتل شاب في المطرية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل قضية محاكمة المتهم بقتل شاب، لمضايقته شقيقته ودفاعه عنها في دائرة قسم شرطة المطرية، لجلسة 14 سبتمبر للحكم.

تعود القضية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا مفاده مقتل شاب على يد عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب متأثرًا بطعن في الصدر بسلاح أبيض "مطواة".

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بمعاكسة شقيقة الضحية، وحينما عاتبه قام المتهم بطعنه طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض حتى سقط أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.