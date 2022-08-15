الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

14 سبتمبر الحكم على عاطل بتهمة قتل شاب في المطرية

حبس
حبس
ads

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل قضية محاكمة المتهم بقتل شاب، لمضايقته شقيقته ودفاعه عنها في دائرة قسم شرطة المطرية، لجلسة 14 سبتمبر للحكم.

تعود القضية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا مفاده مقتل شاب على يد عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب متأثرًا بطعن في الصدر بسلاح أبيض "مطواة". 

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بمعاكسة شقيقة الضحية، وحينما عاتبه قام المتهم بطعنه طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض حتى سقط أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

محكمة جنايات شمال القاهرة قتل شاب قسم شرطة المطرية 14 سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

رئيس الوزراء يؤكد دور «النقل البحرى» فى زيادة حجم الصادرات للخارج

وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله اليوم بالوزارة

جعجع يعزى الرئيس السيسى فى حريق كنيسة المنيرة: مصر أظهرت مجددًا وحدة شعبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

إصلاح التعليم.. الفريضة الحاضرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس