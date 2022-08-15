الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالزاوية

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب ورشة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، متخذًا من الورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وضبطه، وعُثر بداخلها على 100 قطعة سلاح أبيض، مختلفة الأحجام والأشكال، 47 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام، مبلغ مالي، هاتف محمول، أدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

نيابة الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء حبس تصنيع الأسلحة البيضاء الأسلحة البيضاء

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