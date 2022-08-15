محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بقرية أم دومة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز طما، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "أم دومة"، وذلك لمعاينة المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وإزالة أي معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني فؤاد مدير عام هيئة الإسعاف بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بأم دومة، واستمع إلى شرح مفصل عن المركز، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وتنسيق الموقع العام، ويهدف المركز إلى تقديم 8 خدمات خاصة برعاية وتنمية الأسرة والطفل ومنها "إعادة تأهيل وحضانة الطفل، وتعديل السلوك، ويشمل حضانة، مركز علاج طبيعي، صالة ألعاب رياضية علاجية، عيادات تخاطب، ورش تدريب، فصل محو أمية، عيادة تنظيم أسرة، مركز مودة"، ويعد المركز واحدا ضمن 15 مركزا جار إنشاؤها على مستوى المحافظة.

كما تفقد "الفقي"، خلال جولته، أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة، والسوق الحضرية بالقرية، موجها بتكثيف الأعمال، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد مشروع نقطة إسعاف "أم دومة"، نموذج واحد سيارة، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، حيث تم تسليم النقطة إلى هيئة الإسعاف، والتي بدأت بالفعل في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد "الفقي" أهمية تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري قد أسهمت في تغيير واقع القرى بسوهاج، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحي، وطرق، وكباري، وأبنية تعليمية، وتبطين للترع، وتضامن اجتماعي، وصحة، وتعليم، موجها الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.