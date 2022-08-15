لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رابط تنسيق الثانوية العامة 2022/ 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات 2022 – 2023 لمعرفة الكليات المتاحة في المرحلة الأولى، وذلك قبل تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 سواء للشعبة أدبي أو شعبة علمي رياضة أو شعبة علمي علوم، محاولين معرفة الحد الأدنى لكل شعبة من هذه الشعب بعدما بدأ تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2022 (من هنا).

نصائح عند تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

قدم المشرف على مكتب التنسيق وموقع تنسيق الجامعات 2022 الدكتور سيد عطا، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذلك قبل تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع التنسيق، مؤكدًا أنه متاح خلال فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى أن يدخل الطالب على موقع تنسيق الجامعات ويعدل من رغباته كيفما، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق سيأخذ بآخر تعديل كتبه الطالب على الموقع، مضيفًا: "نصيحتي لكل طالب وولي أمر أن يكتب الكلية التي يريدها الطالب في كل الجامعات، إذ تفاجأنا العام الماضي بعد انتهاء تسجيل الرغبات ببعض الطلاب يقولون إنهم قد نسوا كتابة كليات بعينها.. إذا كنت تصمّم على دراسة مجال معين، عليك أن تكتب كل كلياته حتى لا تتفاجأ بعد إعلان النتيجة بأن هذه الكلية لم تكتبها، وبالتالي لن تستطيع الالتحاق بها".

خطوات تسجيل الرغبات فى موقع تنسيق الثانوية العامة

من خلال الموقع الخاص بالتنسيق يمكنك تنفيذ عدة خطوات يجب اتباعها لتسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 كالتالي:

1 – ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط على رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 "من هنا".

2 – بعد ذلك أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3 - أدخل رغبات الكليات بالترتيب الذي يراه الطالب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.