ضبط 1.15 طن لحوم مجمدة فاسدة فى الإسكندرية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، من خلال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والتي نفذت حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط 1٫15 طن لحوم مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.