ضبط مالك مخبز بلدى بالجيزة بحوزته 1300 بطاقة تموينية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

وقد أسفرت جهودها عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.