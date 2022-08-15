الإثنين 15 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة داخل مدينة بنى سويف

اسعاف
اسعاف
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نشبت مشاجرة بين شخصين، أدت إلى إصابتهما، بإصابات بالغة بمدينة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

البداية 

بدأ الأمر بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف؛ إخطارًا بوقوع مشاجرة بمدينة بني سويف، نتج عنها إصابة شخصان بإصابات بالغة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتم فرض تمركزًا أمنيًا بالمنطقة؛ لمنع تجدد الاشتباكات، وجرى نقل  المصابين إلى المستشفى، وتم تشكيل فريق بحثي؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي، شخصان أحدهما مصاب بطلق بالزراع الأيسر، وجرح قطعي بفروة الرأس 6 سنتيمتر، والآخر مصاباً بجروح متفرقة بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

غرفة عمليات النجدة مديرية أمن بنى سويف مشاجرة إصابات بالغة المستشفى

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