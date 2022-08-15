مرسوم حكومى بضبط جميع المتسولين فى مدينة كابول الأفغانية

أفادت وكالة أنباء بختي الحكومية أنه وفقًا للمرسوم الأخير لزعيم الإمارة الإسلامية ، سيتم جمع جميع المتسولين في مدينة كابول.

ونقلت هذه اليومية عن الملا هبة الله أخوند زاده زعيم طالبان قوله إن النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء ملزم ببدء جمع المتسولين من مدينة كابول بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وفقًا لهذا التقرير ، سيتم تزويد المتسولين الذين لديهم معرفة بمهنتهم بوظيفة بعد القياسات الحيوية ، وسيتم وعد المشرفين عليهم بعدم التسول مرة أخرى.

وبحسب وكالة أنباء بختار ، فإن المتسولين الذين لا يستطيعون فعل أي شيء يحصلون على لقمة العيش ويتم توفير التعليم للأطفال المتسولين.