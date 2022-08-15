الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الجزائر: الجيش يتدخل لإخماد حرائق نشبت في إحدى الغابات بغربى العاصمة

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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تدخلت قوات الجيش الجزائري لإطفاء الحرائق، التي نشبت مساء أمس، في إحدى الغابات بولاية تيبازة، غربي الجزائر العاصمة.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن قوات الجيش دفعت بمروحيات إطفاء تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء، خاصة في المناطق ذات التضاريس الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها.


وتمكنت قوات الجيش من إنقاذ وإجلاء العائلات العالقة التي حاصرتها النيران، وتواصل عمليات إخماد النيران المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى.


وبحسب البيان، تم الدفع، بجانب المروحيات، بقوات الإطفاء وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الآليات والجرافات، للسيطرة على النيران وإخمادها بشكل نهائي.

 


وكانت الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من إخماد ٧٨ حريقا في ١١ ولاية مختلفة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.
 

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