الصين.. سفينتان من الشرطة البحرية تدخلان منطقة جزر سينكاكو المتنازع عليها مع اليابان

دخلت سفينتا دورية تابعة للشرطة البحرية الصينية المنطقة في بحر الصين الشرقي بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها ، والتي تعتبرها اليابان جزءًا من المياه الإقليمية.

كما ذكرت تاس بالإشارة إلى بيانات من وكالة كيودو ، هناك سفينتان صينيتان أخريان في المنطقة المجاورة للجزر.

ويلاحظ أن إحدى السفن مزودة بجهاز مشابه لمدفع آلي.

في 24 يونيو ، تم رصد أربع سفن دورية تابعة للشرطة البحرية لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الشرقي بالقرب من جزر سينكاكو.