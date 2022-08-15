ارتفاع عدد قتلى انفجار مركز التسوق إلى 5 فى أوكرانيا

قال السكرتير الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في أوكرانيا حايك كوستيانيان إن عدد القتلى نتيجة الانفجار الذي وقع في مركز التسوق "سورمالا" في العاصمة الأرمينية ارتفع إلى خمسة أشخاص.

"انتشل رجال الانقاذ جثة سيدة تبلغ من العمر 50 عاما من تحت الانقاض.. انتشل رجال الانقاذ جثة الضحية الخامسة من تحت الانقاض. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله "لم يتم تحديد هوية اثنين منهم".

وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق أنه من الممكن التأكد من هويات ضحايا الانفجار الثلاثة.

ولا يزال مصير 17 شخصا آخر مجهولا.

قال ليفون ساردريان ، رئيس الدائرة الصحفية بقاعة مدينة يريفان ، إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانفجار في سوق سورمالو تسير ببطء ، حيث قد يكون هناك أشخاص أحياء تحت الأنقاض.