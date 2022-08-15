الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

فرنسا: فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

حريق الغابات بفرنسا
حريق الغابات بفرنسا
ads

استطاعت فرق الإطفاء الفرنسية السيطرة على حريق ألحق أضرارًا جسيمة بغابات الصنوبر جنوب غربي البلاد، مستفيدة من هطول الأمطار.

وقال رونان لوستيك المسؤول في منطقة جيروند، إن السلطات سمحت لنحو 8000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ودمر الحريق، الذي اندلع منذ يوم الثلاثاء في منطقتي جيروند ولاند، أكثر من 74 كيلومترًا مربعًا.

ووصل أكثر من 360 رجل إطفاء إلى فرنسا يوم الجمعة الماضية قادمين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا للمساعدة في مكافحة الحريق، وانضموا إلى أكثر من 1000 رجل إطفاء فرنسي متواجدين في الموقع، وأرسلت اليونان وإيطاليا طائرتين متخصصتين في مكافحة الحرائق.

وتسببت موجات الحرارة في تفاقم حالة الجفاف الخطيرة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا، مما أدى إلى نشوب حرائق الغابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

جمال-أسعد

العقل والثوابت الدينية

لواء.حمدى البطران

موقف الظواهري من عمليات العنف في مصر

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمي للشباب

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية