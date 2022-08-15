الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

وول ستريت جورنال: الرئيس الصينى يخطط للقاء نظيره الأمريكى جو بايدن

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكى جو بايدن
ads

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، الأحد، أن المـؤولين الصينيين يخططون حاليًا لترتيب لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكى جو بايدن خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فإنه يتم التخطيط لزيارة بينج إلى جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي وجها لوجه ما يمثل أول رحلة دولية للرئيس الصيني منذ ما يقرب من 3 سنوات وأول رحلة له للقائه بايدن منذ توليه الرئاسة الأمريكية.


وقال المصدر الذي (رفض الكشف عن هويته)، إنه "من المحتمل أن يحضر الرئيس شي قمة لزعماء مجموعة ال 20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر، ثم سيسافر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ"، مشيرا إلى أن جزءًا من الاستعدادات التي لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن تغييرها هو التحضير لاجتماع محتمل بين شي وبايدن على هامش إحدى القمتين.


من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن رحلات الرئيس الصيني المحتملة، أن "الصين تدعم إندونيسيا وتايلاند بصفتهما مضيفين للمؤتمرين وهي على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للترويج للمؤتمر لتحقيق نتائج إيجابية".


وفي السياق ذاته، رفض البيت الأبيض التعليق على أمر لقاء مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني خلال نوفمبر المقبل.


وقال مسؤول في البيت الأبيض (دون الكشف عن اسمه)، إن الزعيمين ناقشا إمكانية عقد اجتماع وجها لوجه خلال مكالمتهما الأخيرة واتفقا على متابعة الأمر، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن الوقت أو الموقع اللقاء المرتقب.


ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن آخر مرة غادر فيها الرئيس الصيني البلاد في يناير 2020 إلى ميانمار قبل أيام فقط من اعتراف السلطات الصحية الصينية علنًا بخطورة تفشي كوفيد-19 في مدينة ووهان بوسط الصين، موضحة أن غياب الرئيس الصيني عن المشهد العالمي أدى لإعاقة اتصالات الصين مع الدول الأخرى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

بالأسماء.. ملامح حركة المحافظين المرتقب إعلانها خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

جمال-أسعد

العقل والثوابت الدينية

لواء.حمدى البطران

موقف الظواهري من عمليات العنف في مصر

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمي للشباب

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية