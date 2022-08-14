التحريات: السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارة بـ«السويس الصحراوي»

كشفت التحريات الأولية لحادث إنقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق مصر السويس الصحراوي، أن السيارة الملاكى كانت مسرعة اختلت عجلة القيادة من قائدها أثناء سيره مما أدى إلى انقلابها، وأسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.

وانتقل فريق من رجال المباحث لمكان تواجد المصاب في المستشفى لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الحادث.

كانت غرف عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث أعلى طريق مصر السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق مصر السويس الصحراوي ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق.