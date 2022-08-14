الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى تسرب غاز بشقة فى إمبابة

تسرب غاز
تسرب غاز
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طلبت النيابة العامة بالجيزة، مساء اليوم الأحد، الاستعلام عن حالة 5 أشخاص مصابين من أسرة واحدة، في حادث تسرب غاز داخل عقار بإمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتبين من التحريات أن من بين المصابين  طفلة إثر حدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات بمنطقة إمبابة.

تلقت الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتسرب غاز بالعقار رقم 64 شارع مسجد بيومي من ميدان الشجرة، بمنطقة إمبابة.

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري تنسيقا مع الأجهزة المعنية وقطاع الشمال برئاسة اللواء إيهاب خلاف مدير القطاع، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم مسن وزوجته وطفلة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تم إصلاح مصدر التسريب، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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