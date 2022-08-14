الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالأزبكية

حبس
حبس
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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة القسم.

بداية الواقعة كانت بتمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على مسجلي خطر انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالأزبكية.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بقيادة المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث والرائد عمر مسلم معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر أمكن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة – الفيوم"، وبحوزتهما مبلغ مالى مجهول المصدر، وبصحبتهما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم.

بسؤال الأخير، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه المتهمان وتحصلا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، إلا أنه ارتاب فى أمرهما فاستغاث بالمارة.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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