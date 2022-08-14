الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول وفاة شاب برياح منشأة القناطر

جثة
جثة
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استعجلت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة شاب لقى مصرعه غرقا بالرياح البحيري في مركز منشأة القناطر، حيث واصلت الاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب يدعى سعيد محمد محمد 25 سنة، بقرية أبو غالب بجوار المعدية بالرياح البحيري مركز منشأة القناطر.

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث القطاع، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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