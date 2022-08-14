الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انقلاب «تروسيكل» بطريق كوبري المرور بحي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفي كفر الشيخ لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفي.

ودفع فرع مرفق الإسعاف بكفر الشيخ بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، بسيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفي كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

واسقبل مستشفى كفر الشيخ العام المصابين وهم: إنشراح مصطفي علي، 65 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ونوال عبد الدايم المحلاوي، 55 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وسهام واصف، 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه بالجسم.

كما تم نقل جثة عبد الرحمن محمود عطية،١٣ سنة، إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وجميعهم مقيمون قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

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