الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

النيابة تحقق في إصابة شخصين بالاختناق إثر تسرب غاز بشقة إمبابة

اسعاف
اسعاف
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أصيب شخصان بالاختناق عقب تسرب غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بميدان الشجرة في منطقة إمبابة وتم نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغًا مفاده إصابة شخصين داخل مسكنهما جراء تسرب غاز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور مصحوبة بسيارتي إسعاف وجرى نقل المصابين للمستشفى على الفور لإسعافهما.

وتبين من المعاينة وجود تسريب غاز بالشقة محل البلاغ، وحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت لجنة فنية من شركة الغاز لمعاينة العطل الذي تسبب في إصابة الشخصين وفحصه ومعالجته، كما ندبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث وتبين مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث من عدمه.

واستدعت النيابة عددا من الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم بشأن حدوث الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيداً لتفرييغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت تقارير الحالة الصحية للمصابين للاطلاع عليها، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.

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