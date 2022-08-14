الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة الأركان للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري بين البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.