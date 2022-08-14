مدير أمن الجيزة يصل مستشفى العجوزة للاطمئنان على مصابي حريق كنيسة أبوسيفين

وصل منذ قليل اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، إلى مستشفى العجوزة للاطمئنان على ضحايا حريق كنيسة المنيرة، ووجه بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصابين.

وكشف مدير أمن الجيزة عن تفاصيل حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، وتعامل قوات الحماية المدنية مع الحريق، والسيطرة عليه، وذكر أنه تبلغ لإدارة الحماية المدنية، بوجود بلاغ حريق بكنيسة أبوسيفين، الساعة الثامنة و57 دقيقة، تم انتقال قوات الحماية المدنية والوصول بكامل معداتها، ومحاصرة النيران، والتعامل مع البلاغ، لمدة ربع ساعة، حتى تمت السيطرة على النيران.

ونتج من خلال فحص المعمل الجنائي، وجود ماس كهربائي ناتج عن استخدام مولد كهربائي، وجهاز تكييف داخلي، عقب ذلك حدث الشرر الناتج عنه البلاغ.