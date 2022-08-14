الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مدير أمن الجيزة يصل مستشفى العجوزة للاطمئنان على مصابي حريق كنيسة أبوسيفين

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر
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وصل منذ قليل اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، إلى مستشفى العجوزة للاطمئنان على ضحايا حريق كنيسة المنيرة، ووجه بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصابين.

وكشف مدير أمن الجيزة عن تفاصيل حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، وتعامل قوات الحماية المدنية مع الحريق، والسيطرة عليه، وذكر أنه تبلغ لإدارة الحماية المدنية، بوجود بلاغ حريق بكنيسة أبوسيفين، الساعة الثامنة و57 دقيقة، تم انتقال قوات الحماية المدنية والوصول بكامل معداتها، ومحاصرة النيران، والتعامل مع البلاغ، لمدة ربع ساعة، حتى تمت السيطرة على النيران.

ونتج من خلال فحص المعمل الجنائي، وجود ماس كهربائي ناتج عن استخدام مولد كهربائي، وجهاز تكييف داخلي، عقب ذلك حدث الشرر الناتج عنه البلاغ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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