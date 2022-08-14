المؤبد لمتهم شرع فى قتل شخص بسبب الثأر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2017 بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو "ع . أ"، تهمة الشروع في قتل "ع . م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه من سلاح كان بحوزته، قاصدا قتله بسبب خصومة ثأرية.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.