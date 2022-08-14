الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى بمقاتلى القوات البحرية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى القوات البحرية، وذلك فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.

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بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحرى أ. ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالى والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرًا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

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وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدًا بالدور الذى يقومون به وتنفيذهم كل المهام التى توكل إليهم على أكمل وجه.

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وأكد أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها. 

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وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلى القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدًا بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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