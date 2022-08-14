الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تخفيض نسب القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2022

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار ما تتبناه الدولة المصرية من تطوير في كافة المجالات، والتي من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، لتصبح كالآتي:

أولًا: الأكاديمية العسكرية المصرية:

1- الكلية الحربية: نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبى، ويمنح الخريج درجة «بكالوريوس العلوم العسكرية- بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية».

2- الكلية البحرية: نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي، ويمنح الخريج درجة «بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية- بكالوريوس العلوم السياسية».

3- الكلية الجوية: نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 55% فأكثر للقسم الأدبي، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة «بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران- بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال» وتخصص نظم معلومات الطيران درجة «بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات».

4- كلية الدفاع الجوي: نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي «شعبة الرياضيات فقط» ويمنح الخريج درجة «بكالوريوس الهندسة تخصص (الاتصالات والإلكترونيات/ الحاسب والنظم/ الميكاترونيكس والروبوتات)» بنظام الساعات المعتمدة.

ثانيًا: الكليات العسكرية: 

1- الكلية الفنية العسكرية: نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمى «شعبة الرياضيات فقط» ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة «بتخصصاتها» وشهادة إتمام الدراسة العسكرية مع إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة «الماجستير/ الدكتوراه» والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.


2- كلية الطب بالقوات المسلحة: نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمي «شعبة العلوم فقط» ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.


3- الكلية العسكرية التكنولوجية: نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى «بشعبتيه» ويمنح الخريج درجة «البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا» كلُ فى تخصصه، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. 

مع الأخذ فى الاعتبار أنه ستكون الأفضلية للنسب المئوية الأعلى حال اجتياز الطالب كافة اختبارات القبول بنجاح.

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق هذه النسب على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022 والسنوات السابقة بنفس المعايير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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