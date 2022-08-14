الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

قرار جمهوري بتعيين اللواء طيار محمود فؤاد قائدًا للقوات الجوية.. وننشر سيرته الذاتية

اللواء طيار محمود
اللواء طيار محمود فؤاد
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبدالجواد عبدالقادر، قائدًا للقوات الجوية.

وكان اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجواد، قبل تعيينه قائدًا للقوات، يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية، وهو من مواليد 1966/03/19، وتخرج في الكلية الجوية في 1987/06/30.

>Minister of Defense

المؤهلات العسكرية

  • بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.
  • فرقـة قادة أسراب جوية.
  • ماجستيـر العلـوم العسكـريـة أح عام.
  • دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكري.
  • زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية.

المناصب القيادية الرئيسية

  • تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية.

الميداليات والأوسمة

  • ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73.
  • ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952.
  • ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.
  • ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية.
  • ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
  • ميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية.
  • ميدالية 25 يناير.
  • ميدالية 30 يونيو.
  • نوط الواجب من الطبقة الأولى.
  • نوط الخدمة الممتازة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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