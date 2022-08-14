قرار جمهوري بتعيين اللواء طيار محمود فؤاد قائدًا للقوات الجوية.. وننشر سيرته الذاتية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبدالجواد عبدالقادر، قائدًا للقوات الجوية.

وكان اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجواد، قبل تعيينه قائدًا للقوات، يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية، وهو من مواليد 1966/03/19، وتخرج في الكلية الجوية في 1987/06/30.

المؤهلات العسكرية

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

فرقـة قادة أسراب جوية.

ماجستيـر العلـوم العسكـريـة أح عام.

دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكري.

زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية.

المناصب القيادية الرئيسية

تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية.

الميداليات والأوسمة