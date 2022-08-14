الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثاني الإعدادية بنسبة نجاح 85.8%

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
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اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح 85.8% ، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. 

وأشار المحافظ، إلي أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني بلغ 116 ألفًا و903 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 98%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان بالدور الثاني للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 16 ألفًا 356 طالبًا وطالبة نجح منهم 14.038 ألف طالب، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الدقهلية المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الأول والثاني 119 ألفًا و292 طالبًا وطالبة نجح منهم 116 ألفًا و903 بنسبة نجاح 98%. 

وتقدم محافظ الدقهلية، بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مستقبل مشرق، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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