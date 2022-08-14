الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

شاهد على حريق كنيسة «أبو سيفين»: ساعدت الأهالي في بإسعاف المصابين

حريق كنيسة أبو سيفين
حريق كنيسة أبو سيفين
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تستمع نيابة الجيزة، اليوم الأحد، لأقوال الشهود في حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وقال شاهد على نشوب الحريق إنه حضر الحريق منذ بدايته حيث علم بوجود انقطاع في الكهرباء، ولكن مولد الكنسية عندما بدأ يعمل بسبب الأحمال عليه، انفجر وأدى إلى نشوب الحريق وحاول مع الأهالي الدخول لمساعدة المصابين وإخراجهم حتى وصل رجال الحماية المدنية.

كانت أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة، كما تبين من المعاينة لموقع الحادث أن مبنى الكنيسة أربعة أدوار يضم مبنى خدمات به حضانة ملحقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المنازل والمحال بمحيط كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة إمبابة عقب نشوب حريق ضخم بها صباح اليوم للوقوف على أسباب الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنسية أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

كما أمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق.

وأعلنت النيابة العامة أنها تعتزم الإعلان عن نتائج التحقيق كلما تسنى ذلك. 

نيابة الجيزة حريق كنيسة أبو سيفين إمبابة الحريق الكهرباء مولد الكنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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