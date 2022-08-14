الرئيس السيسى يشهد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وكان عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة طارئة أمس السبت، بناء على دعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظر تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وجدد مجلس النواب الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة.

ووافق المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل ليشمل الدكتور رضا حجازى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، وزيرًا للموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبدالغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان، والدكتور أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، والسفير سها سمير وزيرًا للهجرة والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد عيسى طه عيسى أبوحسين، وزيرًا للسياحة والآثار، والدكتور أحمد سمير صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمى هاشم، وزيرًا للطيران المدنى.

كما تضمن التعديل حسن محمد حسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى، وزيرًا للثقافة، واللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، وزيرًا للإنتاج الحربى.