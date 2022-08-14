الرئيس السيسى يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا كنيسة المنيرة

تقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها، في حادث كنيسة المنيرة الأليم بمحافظة الجيزة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين».