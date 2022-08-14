الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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