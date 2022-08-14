نظر محاكمة 3 ممرضات صورن جثمان نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

تنظر محكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة 3 ممرضات، بتهمة تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بالمستشفى، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة قد أمرت، بإحالة 3 ممرضات للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

أقرت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها، بعد وصولها إلى المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة.



وتابعت تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة، أن المتهمة الأولى أقرت أن اثنتين من زميلاتها طلبتا التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمتين الثانية والثالثة، أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.

وأكملت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة؛ ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتهن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.