الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

نظر محاكمة 3 ممرضات صورن جثمان نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف
ads

تنظر محكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة 3 ممرضات، بتهمة تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بالمستشفى، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة قد أمرت، بإحالة 3 ممرضات للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

أقرت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها، بعد وصولها إلى المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة، أن المتهمة الأولى أقرت أن اثنتين من زميلاتها طلبتا التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمتين الثانية والثالثة، أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.
وأكملت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.
توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة؛ ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتهن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

محكمة جنايات المنصورة الطالبة نيرة أشرف مواقع التواصل الاجتماعي محاكمة الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

بالأسماء.. ملامح حركة المحافظين المرتقب إعلانها خلال أيام

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق كنيسة «أبوسيفين»

5 ملفات مهمة بأجندة وزير قطاع الأعمال العام الجديد

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة