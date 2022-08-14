الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شقة سكنية داخل كومبوند، بالحي الثالث بمدينة الشيخ زايد؛ لفحص الحريق والكشف عن أسبابه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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