خلافات الجيرة وراء إصابة 4 أشخاص فى سوهاج

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتجت عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج "طرف أول" صلاح أ ص 22 سنة عامل مصابًا "جرح قطعي بفروة الرأس"، وأحمد ع ف 38 سنة جزار، ورمضان م أ 45 سنة جزار.

وبين "طرف ثان" محمد ف ع 45 سنة عامل مصابًا "بجرح طعني بالبطن" وعلاء ف ع 19 سنة عامل مصابًا "باشتباه كسر بعظام الجمجمة وأحمد ف ع 48 سنة عامل مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج شقيق الأول.

تم نقل المصابين من الطرفين لمستشفى سوهاج العام، الطرفان يقيمان دائرة القسم، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الأول سلاح أبيض سكين، أفادا تبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.