الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

إطلاق نار فى مطار العاصمة الأسترالية «كانبيرا» دون إصابات

مطار كانبيرا
مطار كانبيرا
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وقع إطلاق نار في مطار «كانبيرا» بالعاصمة الأسترالية، وأشارت وسائل إعلام أسترالية، إلى إخلاء المطار عقب الحادث، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

 

ووفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، قالت وسائل الإعلام الأسترالية، إن السلطات الأمنية، اعتقلت شخص أطلق النار داخل مطار العاصمة «كانبيرا» .

 

وأشارت وسائل إعلام أسترالية، إلى سماع أصوات طلقات نارية خارج الحاجز الأمني، في صالة تسجيل الوصول، موضحة أن الشرطة قامت باستجواب الأشخاص بالمطار.

 

وأضاف شهود عيان، أن قوات الأمن الأسترالية، قامت بعملية تمشيط أمنية أثناء إخلاء المطار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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