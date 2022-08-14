تعرف على مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى 2022- 2023

كلية الذكاء الصناعي يُنظر لها كأحد كليات المستقبل الواعدة وتنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 المتوقع من أبرز الكليات التي تهم طلاب الثانوية العامة علمي وأولياء الأمور هذا العام، من هنا يتصدر البحث عن الدرجة التقريبية المطلوب للالتحاق بـ كلية الذكاء الاصطناعي في الجامعات المختلفة .

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 وصلت إلى 75.04% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الأول، حيث بلغ عدد الحاضرين 609091 طالب وطالبة نجح منهم 457062.

مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023

تشير توقعات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 إلى تراجع العديد من الجامعات المختلفة التي تتواجد بداخلها الكلية المرغوب في الإنضمام إليها، وذلك بواقع 4 إلى 8 درجات على عكس درجات العام الدراسي الماضي، وذلك بسبب انخفاض مؤشر النجاح هذا العام .

جاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 المتوقع على النحو التالي الموضح أمامك، حتى يمكنك التعرف على تفاصيل التنسيق الخاص بالعام الحالي.

مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جامعات مصر

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة من 328 إلى 335 درجة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 335 إلى 332 درجة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ما بين 316 إلى 320 درجة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة من 222 إلى 326 درجة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 320 إلى 328 درجة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 320 إلى 327 درجة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 320 إلى 325 درجة

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة من 317 إلى 321

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة من 316 إلى 320.

المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية و الأدبية

تجدر الإشارة أن بدأ اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري تقديم تنسيق المرحلة الأولى 2022 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني ويستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهي التقديم يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري.