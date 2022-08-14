الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

موقع فرنسى: أوروبا ضربت نفسها بالعقوبات وعززت الروبل الروسى

الروبل الروسى
الروبل الروسى
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أشار موقع "أغورافوكس" الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي ضرب نفسه بفرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الروبل الروسي أصبح أقوى حتى مما كان عليه قبل العقوبات.

 

وقال كاتب المقال كالمان شنور، إن "أوروبا بفرض عقوبات ضد روسيا تضرب نفسها".

 

وأشار إلى تصريح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في الأول من مارس الذي قال فيه إن العقوبات ضد روسيا كانت "فعالة بشكل مرعب"، ووعد بشن حرب اقتصادية شاملة على موسكو.

 

ولفت شنور إلى أنه "منذ تلك اللحظة تعزز سعر صرف الروبل، على الرغم من أنه في وقت بيان لو مير بعد أسبوع من بدء العملية الروسية في أوكرانيا كان قد تراجع بشكل كبير".

 

وأوضح أن "هذا التعزيز للروبل جاء بعد قرار موسكو بيع غازها بالروبل للدول غير الصديقة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الروسية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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