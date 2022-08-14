قتيلان بحادث تحطم طائرة فى ولاية إلينوى الأمريكية

أعلن في ولاية إلينوي غرب الولايات المتحدة عن مقتل شخصين بحادث تحطم طائرة خفيفة، على طريق في منطقة هانا سيتي وسط الولاية.

وفقا لمسؤولين في مقاطعة بيوريا، فقد تحطمت الطائرة حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي على الطريق 116، في منطقة هانا سيتي على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

وقال جيمي هاروود، الطبيب العدلي في مقاطعة بيوريا، إن شخصين لم يتم تحديد هويتهما رجل وامرأة، قتلا وإن الجثتين سيتم تشريحهما يوم الإثنين، حسبما أفادت صحيفة "بيوريا جورنال ستار".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الطائرة اصطدمت بالعديد من المباني، وسمع الناس صوت الطائرة وهي ترتطم فوق مطعم "Wings and Fries".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أخرى.

وأغلق الطريق بعد ظهر السبت حيث عملت أطقم الطوارئ على إزالة الأنقاض.

وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأنه يحقق في حادث تحطم الطائرة "موني إم 20 كيه".