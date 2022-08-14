الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

احتدام حرائق الغابات فى فرنسا

حرائق الغابات
حرائق الغابات
ads

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات شرقي وجنوب شرقي فرنسا، مع توقعات بهبوب عواصف شديدة الأحد، قد تؤجج الحريق وتوسع نطاقه.

 

إلا أنه لا يزال صعبا التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية والمطرية على الحرائق المستعرة، لأنه بدلا من أن تسهم في إخماد النيران، من المحتمل أن تُحدث أثرا عكسيا ولاسيما إذا كانت مصحوبة برياح عاتية أو حتى بصواعق، فيما السبب طبيعي لاندلاع الحرائق، حسب هيئة الأرصاد الجوية وفرق الإطفاء.

 

ويتوقع أن تهب عواصف الأحد على معظم أنحاء البلاد، لتنهي موجة الحر السائدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

بالأسماء.. ملامح حركة المحافظين المرتقب إعلانها خلال أيام

لهذه الأسباب.. البقاء على كامل الوزير وزيرًا للنقل

بالأسماء.. النواب يوافق على تعديل وزارى يشمل 13 وزيرًا جديدًا

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022- 2023

سعر الدولار اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل فى انتخابات الكنيست المقبلة