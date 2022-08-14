الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أوكرانيا تتوقع ارتفاع معدل الجريمة على خلفية انتشار الأسلحة بين المدنيين

وزير الداخلية الأوكراني
وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي
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رجح وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، ارتفاع معدل الجريمة في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، وبشكل خاص جرائم تداول الأسلحة غير المرخصة.

 

وقال موناستيرسكي: "نتوقع حدوث زيادة فئات معينة من الجرائم خلال شهرين إلى خمسة أشهر".

 

وأضاف: "يوجد اليوم زيادة معينة في عدد الجرائم الخطيرة، لا سيما جرائم القتل، التي ترتبط أيضا بجرائم الحرب".

 

ووفقا للوزير، فإن رجال الأمن "يتوقعون زيادة في عدد الجرائم مثل السرقة وسرقة السيارات والاتجار غير المشروع بالأسلحة".

 

وقال إنه منذ فبراير، حدث انخفاض في مستوى الجريمة في جميع فئات الجرائم تقريبا "ربما بمقدار النصف".

 

وفي الوقت نفسه، أشار إلى ظهور فئة مختلفة تماما من الجرائم "جديدة تماما ومزعجة للواقع الأوكراني، إنها جرائم الحرب".

 

وأعرب موناستيرسكي عن أمله في أن يتم اعتماد قانون تقنين الأسلحة في أوكرانيا في المستقبل القريب.

 

وأكد أن "موقف وزارة الداخلية يؤكد أنه يجب أن يكون الإنسان قادرا على استخدام الأسلحة من أجل حماية منزله، لكننا ضد حرية حمل السلاح في الأماكن العامة، لأن هناك مخاطر على السلامة العامة".

 

ونوه إلى أن قانون ترخيص الأسلحة قد أقر بالفعل في القراءة الأولى في البرلمان الأوكراني، والاستعدادات جارية للقراءة الثانية.

 

وقال "أعتقد أن مشروع القانون سيُقدم إلى البرلمان للنظر فيه في المستقبل القريب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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