تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية علمى وأدبى

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية لشعبتي علمي علوم ورياضة وأدبي، وذلك لتقارب تنسيق الجامعات وتوقع تنسيق الكليات التي يرغب الطالب الانضمام إليها.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى

وكان يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم في تلك المرحلة 117758 طالبًا، وفقًا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، وهي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063.

تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية

ومع اقتراب آخر موعد لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى الذي يوافق يوم الإتنين 15 أغسطس يقدم "الدستور" تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية علمي

فنون تطبيقية حلوان 325.0

معهد فني صحى بنى سويف 325.0

علوم البترول والتعدين مطروح 324.0

تمريض الزقازيق 324.0

تمريض دمنهور 324.0

آثار دمياط 324.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324.0

تربية المنصورة 323.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323.0

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323.0

تخطيط عمراني القاهرة 323.0

معهد فني صحى بور سعيد 322.0

معهد فني صحى اسماعيليه 321.0

آثار أسوان 321.0

آثار عين شمس 321.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321.0

تربية الزقازيق 321.0

فنون تطبيقية دمياط 320.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320.0

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320.0

آثار القاهرة 319.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318.0

آثار الأقصر 318.0

فنون تطبيقية بني سويف 317.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317.0

آثار و لغات مطروح 316.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316.0

تربية طنطا 316.0

تجارة المنصورة 316

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315.0

إعلام القاهرة 315.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315.0

معهد فني صحى اسيوط 315.0

آثار الفيوم 315.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 314.0

فنى تمريض طنطا 314.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313.0

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 313.0

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312.0

ثروة سمكية السويس 311.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 311.0

إعلام المنوفية 311

تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية ادبي

حقوق انتساب موجه القاهرة 265.0

آداب المنيا 265.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 265.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5

آداب جنوب الوادي 264.0

آداب انتساب موجه الفيوم 264.0

تربية (طفولة) دمنهور 264.0

آداب انتساب موجه كفرالشيخ 264.0

آداب انتساب موجه دمياط 264.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264.0

تجارة انتساب موجه طنطا 264.0

تجارة انتساب موجه أسوان 264.0

آداب انتساب موجه دمنهور 264.0

تجارة انتساب موجه السويس 263.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 263.0

تجارة انتساب موجه كفرالشيخ 263.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263.0

آداب انتساب موجه أسوان 263.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263.0

آداب انتساب موجه العريش 262.5