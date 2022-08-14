حجز صاحب مفرمة لحيازته لحوم منتهية الصلاحية فى حلوان

أمرت نيابة حلوان بحجز صاحب مفرمة على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة لحوم مجهولة المصدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة لفحصها.

كانت مباحث القاهرة، تمكنت من ضبط لحوم مجهولة المصدر داخل مفرمة لحوم بدون ترخيص، واحالة الواقعة للنيابة.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد ضبط المسئول عن مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بإدارة المفرمة "دون ترخيص" وتجميـع وتخزين كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها بدون بيانات تُفيد تاريخى الإنتــاج والصلاحيــة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المفرمة على 185 كيلو جرام "لحوم - دهون" جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.