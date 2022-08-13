الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة فى بنها

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها على يد زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة شارع فرغلى بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة بعد لحظات من وصولها المستشفى وخلال تقديم العلاج اللازم لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع فرغلى ببنها الجديدة دائرة القسم وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة ربة منزل وشقيقها بجروح مختلفة نتيجة مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب الخلافات الزوجية بين الطرفين، حيث قامت المجنى عليها وشقيقها بالذهاب لمحل عمل المتهم فى المنطقة وقاما بالتشاجر معه وقذفه والعاملين معه بالطوب فقام بإخراج آلة حادة وتشاجر معهما وأصابها بجروح متفرقة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وحجزهما لتلقى العلاج، وضبط المتهم والتحفظ عليه لاستكمال التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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