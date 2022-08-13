التصريح بدفن جثة طفل سقط من أعلى عقار فى العياط

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح العقار بالعياط، مع شقيقيه، بعد ورود تقرير طبي وافٍ عن سبب الوفاة واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لشقيقي المتوفي، بعد إصابتهما في الحادث.

كشفت التحقيقات عن أن إخطارا ورد من المستشفى باستقبال 3 أشقاء مصابين بكسور وكدمات، ولقي أحدهم مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء سقوط من علو ومقيمين بقرية العطف.

وقررت أسرة الأشقاء الثلاثة بأنه أثناء لهو أبنائهم بأرجوحة مربوط أحد طرفيها بعمود من الطوب، انهار بهم، ما أدى إلى سقوط الأطفال الثلاثة من أعلى سطح العقار ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي.