42 حزبًا تشيد بالتعديل الوزارى خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

عقد تحالف الأحزاب المصرية المنضوية تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا اجتماعًا بمقر حزب إرادة جيل الذي يترأسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية عن تأييده للتعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة اليوم بناء على طلب رئيس الجمهورية طبقا للدستور.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، أن التعديل الوزارى الذى شمل حقائب وزارية مهمة هدفه ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الحكومي، وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.



وهنأ تحالف الأحزاب المصرية الوزراء الجدد الذين تولوا المسئولية متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما وجه التحالف رسالة شكر لكل الوزراء السابقين الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لخدمة مصر وشعبها متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم وأعمالهم خارج الوزارة.